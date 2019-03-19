Футбол

Рафаэль Варан рассматривает возможности ухода из «Реала»Комсомольская правда 05:46

Варан подчеркнул, что не горит желанием бороться за место в основе, раз "Реал Мадрид" уже нашел ему замену, как и не видит смысла посвящать свое будущее "сливочным", «потому что в команде его не ценят». По сообщениям L'Equipe, в «Королевском клубе» пока никак не прокомментировали это заявление.
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L’Equipe: Варан раздумывает над уходом из «Реала». Его трансфер может обойтись в 100-140 млн евро

Sports.ru03:25

Варан хочет уйти из «Реала», «Манчестер Юнайтед» заплатить рекордные деньги

Спорт-Экспресс02:06

СМИ: Варан задумывается об уходе из «Реала», им интересуется «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:54

Защитник «Реала» хочет покинуть клуб из-за нового игрока

Газета.Ru01:05

СМИ: Варан рассматривает свой уход из «Реала»

Матч ТВ03:14

Варан рассматривает возможность ухода из «Реала»

Sport24.ru00:19

Источник: «Варан может покинуть „Реал“»

Sport.ru03:13
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Транспорт

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Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
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Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

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Леонардо Ди Каприо на своей странице в Instagram анонсировал выход девятого по счету фильма Квентина Тарантино - "Однажды в Голливуде".
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Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

Подлодку-носитель для «Посейдона» спустят на воду весной

Первая подводная лодка-носитель для беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой будет спущена на воду весной текущего года.
Обновлено в 05:53
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Президент России Владимир Путин рассказал, какую должность занимал в начале карьеры.
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Космос

Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны

Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Наука

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Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Кино

Владельцев торрент-трекера, сливших «Неудержимых 3», посадили в тюрьму

Марка Роллина, у которого на компьютере нашли 47 картин до их релиза, приговорили к 3 годам тюрьмы.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 07:35
Политика

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Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
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Футбол

Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football

Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».
Обновлено в 02:18
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено в 10:48
Политика

Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Дочка исполнила детскую мечту Светланы Ивановой

По словам Ивановой, дочка исполнила ее детскую мечту — стать ведущей прогноза погоды.
Обновлено в 07:33
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Общество

Матери-инвалиду в Магнитогорске не отдают в роддоме ребёнка

Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

В США под воду уходит стратегическая авиабаза

В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
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Кино

Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

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Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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