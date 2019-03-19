Футбол
Рафаэль Варан рассматривает возможности ухода из «Реала»Комсомольская правда 05:46
Варан подчеркнул, что не горит желанием бороться за место в основе, раз "Реал Мадрид" уже нашел ему замену, как и не видит смысла посвящать свое будущее "сливочным", «потому что в команде его не ценят». По сообщениям L'Equipe, в «Королевском клубе» пока никак не прокомментировали это заявление.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини
Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму
Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
Обновлено в 09:30
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Кино
Ди Каприо опубликовал первый постер нового фильма Квентина Тарантино
Леонардо Ди Каприо на своей странице в Instagram анонсировал выход девятого по счету фильма Квентина Тарантино - "Однажды в Голливуде".
Обновлено вчера в 09:21
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
Подлодку-носитель для «Посейдона» спустят на воду весной
Первая подводная лодка-носитель для беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой будет спущена на воду весной текущего года.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин вспомнил, с чего начинал свою карьеру
Президент России Владимир Путин рассказал, какую должность занимал в начале карьеры.
Обновлено в 11:02
Космос
Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны
Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Наука
Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля
Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Кино
Владельцев торрент-трекера, сливших «Неудержимых 3», посадили в тюрьму
Марка Роллина, у которого на компьютере нашли 47 картин до их релиза, приговорили к 3 годам тюрьмы.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Матери Марии Порошиной вызвали скорую
Обновлено в 07:35
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Футбол
Лобановский вошел в топ-10 тренеров по версии France Football
Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».
Обновлено в 02:18
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Дочка исполнила детскую мечту Светланы Ивановой
По словам Ивановой, дочка исполнила ее детскую мечту — стать ведущей прогноза погоды.
Обновлено в 07:33
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Общество
Матери-инвалиду в Магнитогорске не отдают в роддоме ребёнка
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40