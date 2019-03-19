Футбол
Рафаэль Варан рассматривает возможности ухода из «Реала»Комсомольская правда 05:46
Варан подчеркнул, что не горит желанием бороться за место в основе, раз "Реал Мадрид" уже нашел ему замену, как и не видит смысла посвящать свое будущее "сливочным", «потому что в команде его не ценят». По сообщениям L'Equipe, в «Королевском клубе» пока никак не прокомментировали это заявление.
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