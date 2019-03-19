Футбол

Рафаэль Варан рассматривает возможности ухода из «Реала»Комсомольская правда 05:46

Варан подчеркнул, что не горит желанием бороться за место в основе, раз "Реал Мадрид" уже нашел ему замену, как и не видит смысла посвящать свое будущее "сливочным", «потому что в команде его не ценят». По сообщениям L'Equipe, в «Королевском клубе» пока никак не прокомментировали это заявление.
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СМИ: Варан рассматривает свой уход из «Реала»

Матч ТВ03:14

Защитник «Реала» хочет покинуть клуб из-за нового игрока

Газета.Ru01:05

СМИ: Варан задумывается об уходе из «Реала», им интересуется «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:54

Варан хочет уйти из «Реала», «Манчестер Юнайтед» заплатить рекордные деньги

Спорт-Экспресс02:06

L’Equipe: Варан раздумывает над уходом из «Реала». Его трансфер может обойтись в 100-140 млн евро

Sports.ru03:25

Варан рассматривает возможность ухода из «Реала»

Sport24.ru00:19

Источник: «Варан может покинуть „Реал“»

Sport.ru03:13
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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