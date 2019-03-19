Рафаэль Варан может покинуть «Реал»Все про Спорт ру 16:03

Игрок обороны «Реала» Рафаэль Варан может сменить команду. Сам Варан считает, что его цикл выступлений за королевский клуб подошел к концу, несмотря на возвращение Зинедина Зидана. Варан провел в составе «галактикос» восемь лет и выиграл с командой 14 различных трофеев.

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Футбол Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020 Портал Squawka в своем твиттере опубликовал мяч, которым будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020.

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Игры К выходу готовится бесплатная мобильная версия игры Call of Duty Компании Activision и Tencent представили бесплатную мобильную версию игры Call of Duty.

Происшествия Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.

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Спорт Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".

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Космос Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня» В начале сентября 2016 года специалисты НАСА успешно вывели на околоземную орбиту зонд OSIRIS-REx, главная цель которого – сближение и забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36).