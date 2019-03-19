Футбол
Рафаэль Варан может покинуть «Реал»Все про Спорт ру 16:03
Игрок обороны «Реала» Рафаэль Варан может сменить команду. Сам Варан считает, что его цикл выступлений за королевский клуб подошел к концу, несмотря на возвращение Зинедина Зидана. Варан провел в составе «галактикос» восемь лет и выиграл с командой 14 различных трофеев.
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В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
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Смартфон Samsung Galaxy A40 с двойной камерой показали на рендерах
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Портал Squawka в своем твиттере опубликовал мяч, которым будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020.
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Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
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Игры
Первый сезон Apex Legends начнётся завтра
Обновлено вчера в 13:16
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WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
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Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
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К выходу готовится бесплатная мобильная версия игры Call of Duty
Компании Activision и Tencent представили бесплатную мобильную версию игры Call of Duty.
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Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Военные Израиля арестовали семерых палестинцев
Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Обновлено в 16:41
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме
Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Футбол
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.
Обновлено в 15:30
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
В Германии потребовали изгнать из страны посла США
В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено в 11:33
Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Американские СМИ поразил проект российского военного дрона
Деталей о новом проекте пока мало, но воображение уже рисует ужасную картину будущих войн, пишет американское издание Futurism.
Обновлено в 16:50
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено в 15:14
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
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Религия
Москва приобрела более 9 тыс. томов «Православной энциклопедии» для библиотек в 2018 г
Москва в 2018 г. приобрела более 9 тыс. томов «Православной энциклопедии» для городских и школьных библиотек.
Обновлено в 10:06
Общество
Вассерман рассказал, почему латыши исчезают, отделившись от русских
Как заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей публицист, известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман, с одной стороны латвийский национализм объясним тем, что латышей не так много, и они вполне оправданно боятся исчезнуть как народ, слившись с другими.
Обновлено в 08:23
Политика
США готовы к торговому партнерству с Британией после Brexit
Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:25
Политика
Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики
В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Политика
Путин отправил в отставку губернатора Челябинской области
Обновлено в 11:10
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Американская атомная подлодка покинула базу на Крите
Обновлено в 14:38
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Космос
Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня»
В начале сентября 2016 года специалисты НАСА успешно вывели на околоземную орбиту зонд OSIRIS-REx, главная цель которого – сближение и забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36).
Обновлено в 13:30
Культура
В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи в обмен на приз
В Новом Орлеане отель, празднуя свое 125-летие, предложил гостям вернуть украденные вещи и получить за это приз, не опасаясь наказания.
Обновлено в 16:46