Футбол
Рафаэль Варан хочет покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 09:09
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан надеется переубедить футболиста, так как продолжает рассчитывать на него. Французский наставник хочет и впредь иметь его в своем составе, но если решение Варана окончательно, то ему вряд ли удастся это сделать.
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Политика
Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером
Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
Обновлено в 14:05
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Футбол
Хёнесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 млн, шейх дает деньги, а потом поднимает цены на нефть»
На следующий день шейх немного поднимает цены на нефть и возвращает потраченные деньги.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Политика
Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста
Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Авто
В России ретрокары получат специальные номера
В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Авто
Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год
Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Футбол
Влашич рассказал, когда определится со своим будущим
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.
Обновлено в 11:13
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика
В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии
Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика
В ООН высказались о статусе Голанских высот
Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным.
Обновлено в 13:01
Политика
Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»
Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.
Обновлено в 15:07
Здоровье
«Бережливый» кабинет дородовой диагностики откроется в Нижнем Тагиле
В Демидовской больнице Нижнего Тагила планируется открытие «бережливого» кабинета дородовой диагностики нарушений развития ребенка.
Обновлено в 09:37
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Хольменколлене (Норвегия) в рамках заключительного этапа Кубка мира.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве
Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
Футбол
Сборная Болгарии ушла от поражения в матче с Черногорией
В группе А отбора чемпионата Европы 2020 года сыгран первый матч. Болгары принимали сборную Черногории и едва не потерпели поражение.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов
В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Гаджеты
МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать
МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».
Обновлено в 13:05