Футбол

Рафаэль Варан хочет покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 09:09

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан надеется переубедить футболиста, так как продолжает рассчитывать на него. Французский наставник хочет и впредь иметь его в своем составе, но если решение Варана окончательно, то ему вряд ли удастся это сделать.
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Варан не хочет обсуждать свое будущее в «Реале»

Sportbox.RU07:34

Варан не хочет обсуждать свое будущее в «Реале»

Матч ТВ07:34

Marca: Варан сказал в раздевалке «Реала», что покинет клуб летом

Eurosport.ru04:31

Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти

Soccer.ru07:01

Варан: «Я не говорю о своем будущем на публике»

Sport24.ru04:45

Marca: Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти летом

Sports.ru06:11

СМИ: Варан сообщил партнерам по «Реалу», что хочет покинуть команду

Спорт-Экспресс06:57
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Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
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Шоу-бизнес

Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером

Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
Обновлено в 14:05
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Футбол

Хёнесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 млн, шейх дает деньги, а потом поднимает цены на нефть»

На следующий день шейх немного поднимает цены на нефть и возвращает потраченные деньги.
Обновлено в 14:37
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Политика

Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста

Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
Обновлено в 06:46
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:32
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Авто

В России ретрокары получат специальные номера

В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Авто

Марка Skoda отчиталась и поделилась планами на год

Продажи бьют рекорды пятый год подряд, за 2018-й по всему миру реализовано 1 253 700 автомобилей (+4,4%), причём в России самый большой рост (+30,7%), а в Европе и Китае одинаковый (+4,9%). Однако без проблем тоже не обошлось.
Обновлено в 12:47
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Футбол

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.
Обновлено в 11:13
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии

Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика

В ООН высказались о статусе Голанских высот

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным.
Обновлено в 13:01
Политика

Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»

Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.
Обновлено в 15:07
Здоровье

«Бережливый» кабинет дородовой диагностики откроется в Нижнем Тагиле

В Демидовской больнице Нижнего Тагила планируется открытие «бережливого» кабинета дородовой диагностики нарушений развития ребенка.
Обновлено в 09:37
Происшествия

47 человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено в 03:32
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Хольменколлене (Норвегия) в рамках заключительного этапа Кубка мира.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве

Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
Футбол

Сборная Болгарии ушла от поражения в матче с Черногорией

В группе А отбора чемпионата Европы 2020 года сыгран первый матч. Болгары принимали сборную Черногории и едва не потерпели поражение.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову

Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов

В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Гаджеты

МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать

МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».
Обновлено в 13:05
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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