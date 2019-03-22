Футбол

Рафаэль Варан хочет покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 09:09

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан надеется переубедить футболиста, так как продолжает рассчитывать на него. Французский наставник хочет и впредь иметь его в своем составе, но если решение Варана окончательно, то ему вряд ли удастся это сделать.
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Варан не хочет обсуждать свое будущее в «Реале»

Матч ТВ07:34

Marca: Варан сказал в раздевалке «Реала», что покинет клуб летом

Eurosport.ru04:31

Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти

Soccer.ru07:01

Варан: «Я не говорю о своем будущем на публике»

Sport24.ru04:45

Marca: Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти летом

Sports.ru06:11

СМИ: Варан сообщил партнерам по «Реалу», что хочет покинуть команду

Спорт-Экспресс06:57

Варан прокомментировал информацию о своём желании покинуть «Реал»

Евро-футбол.рувчера в 21:54
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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