Футбол
Рафаэль Варан хочет покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 09:09
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан надеется переубедить футболиста, так как продолжает рассчитывать на него. Французский наставник хочет и впредь иметь его в своем составе, но если решение Варана окончательно, то ему вряд ли удастся это сделать.
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Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
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Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
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«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
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Напомним, что компания Jiangling Motor Holding представила «клона» британского кроссовера Range Rover Evoque - Landwind X7.Автомобиль был выпущен еще в 2014 году и с тех пор ведутся судебные тяжбы между концерном Jaguar Land Rover и китайскими автопроизводителями.
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США объявили об избавлении Сирии от ИГ
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Роман Гриценко покинул пределы периметра телешоу «ДОМ-2» ещё осенью минувшего года.
Обновлено вчера в 13:23
Интернет
Facebook хранил в открытом виде пароли миллионов пользователей
Проблема затронула сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram, пишет РБК со ссылкой на компанию.
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В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
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В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
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ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина
Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Украина обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова
В метро Харькова предотвратили страшный теракт. В настоящее время в организации преступления обвинили Россию.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала
Ставшая самой молодой миллиардершей в мире 21-летняя Кайли Дженнер приняла участие в эффектной и откровенной фотосессии для апрельского номера журнала Interview Germany.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
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Обновлено в 05:00
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Россия захотела поставлять газ Украине
Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.
Обновлено в 12:09
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12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
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На Солнце зафиксирован резкий рост активности
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Политика
Вучич в день 20-летия со дня бомбардировки Югославии: Надеюсь, мы будем сохранять мир
Ровно 20 лет назад на города сбросили тысячи снарядов.
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Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
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США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24