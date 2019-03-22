Футбол

Рафаэль Варан: «Не люблю обсуждать свое будущее публично»Sports.ru вчера в 15:58

Защитник «Реала» Рафаэль Варан не стал обсуждать информацию о возможном уходе из мадридской команды.
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Варан не хочет обсуждать свое будущее в «Реале»

Матч ТВ07:34

Варан: «Я не говорю о своем будущем на публике»

Sport24.ru04:45

Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти

Soccer.ru07:01

СМИ: Варан сообщил партнерам по «Реалу», что хочет покинуть команду

Спорт-Экспресс06:57

«Реалу» приписали интерес к очередному футболисту

Lenta.ru04:32

Marca: Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти летом

Sports.ru06:11

Marca: Варан сказал в раздевалке «Реала», что покинет клуб летом

Eurosport.ru04:31
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