Футбол
Рафаэль Варан: «Не люблю обсуждать свое будущее публично»Sports.ru вчера в 15:58
Защитник «Реала» Рафаэль Варан не стал обсуждать информацию о возможном уходе из мадридской команды.
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Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Происшествия
СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова
Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Культура
Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке
Напомним, что инцидент произошел на выставке в Третьяковской галерее 27 января. Картину похитили прямо на глазах посетителей и сотрудников.
Обновлено в 05:37
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476
По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.
Обновлено в 01:15
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, призвавшего признать спорную территорию Голанских высот частью Израиля.
Обновлено в 05:40
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику седьмого сезона
Обновлено в 05:20
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку
Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:40
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.
Обновлено в 07:49
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
11 жителей Тульской области заболели корью
В Тульской области с начала года корью заболели 11 человек. В том числе – целая семья из 7 человек.
Обновлено в 04:34
Футбол
Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии
В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге на мосту столкнулись более 20 автомобилей
В Санкт-Петербурге на Ушаковской развязке произошло шесть ДТП с участием 21 машины.
Обновлено в 04:40