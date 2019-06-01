Футбол
Рафаэль Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»Матч ТВ 01:38
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Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики с 10 июня.
Обновлено 30 мая в 20:05
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено вчера в 06:27
Экономика
Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов
Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СМИ выяснили последние слова родным убитой в Раменском районе женщины
Ранее "СП" писала, что следователи задержали главу Раменского района Андрей Кулаков по подозрению в убийстве женщины.
Обновлено в 01:14
Экономика
Импортный табак потерял налоговые льготы
Повышающий коэффициент для импортных табачных изделий будет применяться в случае, если объём товаров, ввезённых за налоговый период, превысит прошлогодний среднемесячный показатель.
Обновлено вчера в 17:12
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:40
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье
В Кузбассе откроют два Центра амбулаторной онкологической помощи
Обновлено вчера в 03:37
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено вчера в 19:48
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено вчера в 04:25
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Авто
Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing
В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Дерзкая Юлию Барановская стала блондинкой
Правда, дерзкий стиль Барановской вызвал у поклонников немало вопросов.
Обновлено в 01:59
Космос
Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1»
Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".
Обновлено в 01:01
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Космос
Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено вчера в 00:23