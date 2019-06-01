Футбол
Рафаэль Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»Матч ТВ 01:38
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Бенитес: «Я бы оставил Кейна в запасе. „Тоттенхэм“ без него дошел до финала»
ProstoProSportвчера в 16:04
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Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Обновлено в 05:42
Здоровье
Кузнецова получила премию в области редких заболеваний «Синяя птица»
Премия "Синяя птица" учреждена общественной организацией "Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям" в 2010 году и является общественным признанием заслуг в области оказания помощи людям с редкими заболеваниями и улучшения уровня осведомленности медицинского сообщества о редких заболеваниях.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты
Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Космос
Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС
Обновлено в 02:21
Путешествия
К началу летнего сезона рост турпотока в Турцию составил 34%
По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, в апреле текущего года страну посетили 391,6 тыс. российских граждан, что на 38% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Обновлено в 06:18
Политика
Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Обновлено в 04:47
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Хоккеист Григорьев заключил контракт с московским «Динамо»
Бывший защитник столичного "Спартака" Михаил Григорьев подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
Обновлено в 04:11
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Экономика
Россияне смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту
Новый закон даст право получать негосударственные пенсии женщинам в возрасте 55, мужчинам – в возрасте 60 лет.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
«Это тайга, а не Манежная площадь»
Кто и почему протестует против московского мусора в Архангельской области и Коми Мэрия Москвы планирует к 15 июня завершить подготовительные работы для строительства мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области, недалеко от границы с Коми.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
Зеленский в день защиты детей опубликовал в соцсетях фото жены и детей
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в День Защиты Детей на своей странице в Facebook заявил о том, что необходимо оставить будущим поколениям такую страну, которой они будут гордиться Свою публикацию он сопроводил семейным фото на природе, на котором изображена его супруга, дочь и сын.
Обновлено в 05:53
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Происшествия
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США
Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
Обновлено в 05:45