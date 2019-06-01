Рафаэль Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»Матч ТВ 01:38

Почеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале, — сказал Бенитес.

Здоровье Кузнецова получила премию в области редких заболеваний «Синяя птица» Премия "Синяя птица" учреждена общественной организацией "Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям" в 2010 году и является общественным признанием заслуг в области оказания помощи людям с редкими заболеваниями и улучшения уровня осведомленности медицинского сообщества о редких заболеваниях.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Общество Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Футбол Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

Происшествия В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Путешествия К началу летнего сезона рост турпотока в Турцию составил 34% По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, в апреле текущего года страну посетили 391,6 тыс. российских граждан, что на 38% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Политика Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Футбол Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.

Происшествия Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.

Хоккей Хоккеист Григорьев заключил контракт с московским «Динамо» Бывший защитник столичного "Спартака" Михаил Григорьев подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Общество Российским детям раздали автоматы и бронежилеты В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.

Экономика Россияне смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту Новый закон даст право получать негосударственные пенсии женщинам в возрасте 55, мужчинам – в возрасте 60 лет.

Общество «Это тайга, а не Манежная площадь» Кто и почему протестует против московского мусора в Архангельской области и Коми Мэрия Москвы планирует к 15 июня завершить подготовительные работы для строительства мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области, недалеко от границы с Коми.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Политика Зеленский в день защиты детей опубликовал в соцсетях фото жены и детей Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в День Защиты Детей на своей странице в Facebook заявил о том, что необходимо оставить будущим поколениям такую страну, которой они будут гордиться Свою публикацию он сопроводил семейным фото на природе, на котором изображена его супруга, дочь и сын.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.

Происшествия В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом "На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.

Происшествия На Сицилии произошло извержение вулкана Этна На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.