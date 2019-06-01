Футбол

Рафаэль Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»Матч ТВ 01:38

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
5 фото
Почеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале, — сказал Бенитес.
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Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»

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Рафаэль Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»

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Рафаэль Бенитес: «Не вижу фаворита в финале ЛЧ»

Sportbox.RU01:38
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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