Думаю, 38 очков хватит, чтобы остаться в АПЛ, но лучше набрать 40.

Рафаэль Бенитес: «38-40 очков хватит, чтобы „Ньюкасл“ остался в АПЛ»

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.

Происшествия В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.

Экономика Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Музыка Мик Джаггер перенесет операцию на сердце Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.

Политика Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Футбол Скаут «Арсенала» просмотрит Бареллу в игре с «Ювентусом» В текущем сезоне Барелла провел за «Кальяри» 30 матчей, забив 1 гол. Также в его активе 5 матчей за национальную сборную Италии.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Футбол Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.

Недвижимость Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Недвижимость Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».

Общество Весна придет в Москву во второй половине апреля По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.

Экономика Стал известен лидер по продажам смартфонов в России Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.