Футбол

Рафаэль Бенитес: «38-40 очков хватит, чтобы „Ньюкасл“ остался в АПЛ»Sports.ru вчера в 21:30

Думаю, 38 очков хватит, чтобы остаться в АПЛ, но лучше набрать 40.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рафаэль Бенитес: «„Ньюкасл“ начал создавать моменты слишком поздно»

Матч ТВ01:06

Рафаэль Бенитес: «„Ньюкасл“ начал создавать моменты слишком поздно»

Sportbox.RU01:06

Бенитес: в матче с «Арсеналом» чувствовалось, что «Ньюкасл» нервничал

Чемпионатвчера в 17:33

СКА победил ЦСКА, Месси зарабатывает 130 млн евро в год, «Арсенал» – 3-й в АПЛ, 125 очков Кучерова и другие новости утра

Sports.ru00:25

Бенитес: «Должны постараться взять три очка в игре с „Кристал Пэлас“»

Soccer.ruвчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Авто

Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris

Обновлено в 00:42
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки

В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального

Обновлено вчера в 09:43
Музыка

Мик Джаггер перенесет операцию на сердце

Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.
Обновлено вчера в 12:28
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Обновлено вчера в 20:14
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Футбол

Скаут «Арсенала» просмотрит Бареллу в игре с «Ювентусом»

В текущем сезоне Барелла провел за «Кальяри» 30 матчей, забив 1 гол. Также в его активе 5 матчей за национальную сборную Италии.
Обновлено в 02:07
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.
Обновлено вчера в 15:57
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо

Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.
Обновлено в 02:04
Недвижимость

Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов

Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено вчера в 08:23
Политика

ЦИК Украины обработала более трети протоколов президентских выборов

Обновлено 31 марта в 22:53
Происшествия

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 01:57
Футбол

«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»

"Зенит" опережает ЦСКА на семь очков.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 02:21
Недвижимость

Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов

В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено вчера в 04:39
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Экономика

Стал известен лидер по продажам смартфонов в России

Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное