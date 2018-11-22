Футбол

Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»
Матч ТВ
10:14

Если в сборной сменится тренер, который пригласит меня играть, то все равно не вернусь. Я принял окончательное решение и не собираюсь его менять. У меня было разочарование, когда после отличного чемпионата Европы меня не взяли на мундиаль.
Матч ТВ10:14

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Найнгголан: не вернусь в сборную Бельгии, даже если у неё сменится тренер

Чемпионат11:33

Раджа Наингголан: «Не вернусь в сборную Бельгии, Роберто Мартинес – жалкий человек»

Спорт-Экспресс11:28

Наингголан — о тренере сборной Бельгии: «Он жалок»

Sport24.ru10:52

Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»

Матч ТВ10:14

Раджа Наингголан: «Что бы ни случилось, не вернусь в сборную Бельгии»

Sportbox.RU10:14

Наингголан не собирается играть в составе сборной Бельгии

Евро-футбол.ру10:03

Раджа Наингголан: «Я не вернусь в сборную Бельгии. Их оправдания были жалкими»

Sports.ru09:21
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:05
Футбол

Златан Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Обновлено в 13:50
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В РПЛ зреет скандал. Теперь из-за матча «Енисей» – «Ахмат»

«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу» РПЛ+«Ахмат» vs РФС+«Енисей» – очень неожиданное противостояние.
Обновлено в 13:30
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Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
Обновлено в 13:43
Футбол

«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»

Как сообщает «Чемпионат», основными претендентами на 31-летнего бразильца являются «Айнтрахт» и «Нант».
Обновлено в 13:56
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче молодёжного первенства

Под занавес встречи, на 88-й минуте, защитник «Локомотива» Николай Поярков удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт – 2:0. «Урал» после 15 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России с 18 очками в активе.
Обновлено в 11:49
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 13:17
Футбол

Эвра объяснил видео с индейкой: «Ласкать ножку было перебором»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра объяснил свое видео, опубликованное в инстаграме на этой неделе.
Обновлено в 13:47
Футбол

Головин вернулся в общую группу «Монако»

Обновлено в 09:11
Футбол

«Барселона» поставила Неймару три условия

Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 10:51
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 14:06
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Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 13:48
Футбол

Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 11:16
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный полузащитник клуба «Интернационале».
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Сборная Бельгии по футболу
Национальная команда, которая представляет Бельгию на всех международных матчах и турнирах по футболу с 1904 года. Известна под прозвищем «Красные дьяволы» с 1906 года, фан-клуб сборной носит название «1895». Управляющая организация - Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Одна из старейших сборных Европы по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века. В истории бельгийской сборной выделяются три периода наиболее успешных выступлений: 1920-1938, 1982-2002 и с 2014 по настоящее время. Домашний стадион для проведения игр - Стадион короля Бодуэна в Брюсселе. Член Лиги А Лиги наций УЕФА 2018/2019.
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