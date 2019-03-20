Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному срокуГазета.Ru 10:14
"Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению", - огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен. МИД России в 2016 году назвал трибунал по бывшей Югославии "местом сведения счетов", а прошлый приговор Караджичу - "предельно суровым".
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Финансы
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Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
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Музыка
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Политика
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Музыка
Шойгу поблагодарил участников конкурса «Новая Звезда»
Обновлено в 16:09
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В Симферополе арестовали экс-президента Крыма
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Россия расположилась на 59 месте.
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Общество
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Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Общество
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову
Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам, обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении девушки, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Авто
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Обновлено в 11:47
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Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
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Армия и оружие
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Политика
Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН
Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
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Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах.
Обновлено в 16:24
Энергетика
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
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Экономика
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Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
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Лепсу хотят запретить въезд в Литву
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Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
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МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
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