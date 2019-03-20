Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному срокуГазета.Ru 10:14

"Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению", - огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен. МИД России в 2016 году назвал трибунал по бывшей Югославии "местом сведения счетов", а прошлый приговор Караджичу - "предельно суровым".
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Радован Караджич
Боснийский политик
Боснийский серб, сербский государственный и политический деятель, психиатр, поэт. Первый Президент Республики Сербской в 1992-1996 годах. Международным трибуналом по бывшей Югославии признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, приговорён к 40 годам тюрьмы.
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