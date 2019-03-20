Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному срокуВести.Ru 10:25
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.
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