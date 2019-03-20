Политика
Радован Караджич получил пожизненноеКоммерсантъ 12:49
Апелляция только ужесточила его наказание Международный апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах.
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Ученые назвали смертельную опасность горячего чая
Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
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Обновлено в 05:19
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Технологии
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В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.
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Шоу-бизнес
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
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Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
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Кино
Beat Film Festival объявил первые фильмы юбилейной программы
Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет с 30 мая по 9 июня в Москве, объявил программу десятого фестиваля, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.
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Армия и оружие
Американский B-52 подпустили поближе для «проверки наглости»
Эксперты предполагают, что американская авиация отрабатывает вариант имитации нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Калининградской области.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки
Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
Обновлено в 05:40
Общество
Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Кино
Дэвид Линч записал онлайн-курс по поиску идей и созданию фильмов
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Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
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Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Общество
Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ
Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.
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Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
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Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
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Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Литовская партия консерваторов требует у правительства своей страны ввести запрет на въезд в страну для известного российского певца Григория Лепса, сообщают «РИА новости».
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