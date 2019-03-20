Политика

Радован Караджич получил пожизненноеКоммерсантъ 12:49

Апелляция только ужесточила его наказание Международный апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах.
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Радован Караджич
Боснийский политик
Боснийский серб, сербский государственный и политический деятель, психиатр, поэт. Первый Президент Республики Сербской в 1992-1996 годах. Международным трибуналом по бывшей Югославии признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, приговорён к 40 годам тюрьмы.
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