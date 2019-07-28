Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон». Согласно нему, аппарат отправят в космос в 2027 году после запуска «Спектра-М».

Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»

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