Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»Актуальные Новости 01:15
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон». Согласно нему, аппарат отправят в космос в 2027 году после запуска «Спектра-М».
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Радиотелескоп в Крыму планируют использовать для космического проекта «Миллиметрон»
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