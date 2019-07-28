Космос

Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»Актуальные Новости 01:15

Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон». Согласно нему, аппарат отправят в космос в 2027 году после запуска «Спектра-М».
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В проекте «Миллиметрон» предложили задействовать радиотелескоп в Евпатории

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
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