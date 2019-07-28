Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»Актуальные Новости 01:15
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон». Согласно нему, аппарат отправят в космос в 2027 году после запуска «Спектра-М».
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Навального доставили из спецприёмника в больницу
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
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Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны
Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
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Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
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Общество
В Амурской области подтоплены 593 жилых дома
На территории 16 населенных пунктов региона подтоплены 593 жилых дома, эвакуированы 980 человек, включая 333 ребенка.
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Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:09
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку
Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.
Обновлено в 03:53
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
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Сотрудница почты умерла на рабочем месте в Московском районе
Возможно, причиной приступа стала жара. Сотрудница почты умерла на рабочем месте в Московском районе.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Минздрав Алтая предлагает привлечь в здравоохранение пенсионеров и врачей в декрете
Кардинальные меры надо было принимать еще лет 10 назад, рассказали в региональном Минздраве Минздрав Алтайского края предлагает привлечь в здравоохранение пенсионеров и молодых медиков-мам, которых можно вызвать из декретного отпуска, а также с помощью психологов решать проблему профессионального выгорания персонала медучреждений, рассказывает в своем телесюжете ГТРК "Алтай".
Обновлено в 07:35
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
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Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
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Сегодня в Берлине пройдет ежегодный крупнейший гей-парад ФРГ, который устраивается под эгидой федерального министерства семьи и столичной администрации.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол
Бэйл прибыл в Китай для перехода в «Цзянсу Сунин»
Обновлено в 02:55
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено вчера в 18:43
Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 07:06
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с ее двоюродным братом
Сегодня Максим Галкин вновь опубликовал фото дочери Лизы.
Обновлено в 06:40