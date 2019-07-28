Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»РИА Новости вчера в 20:05
Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
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Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
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Технический директор и соучредитель Tesla уходит в отставку
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Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
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В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
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Два тела нашли в канализационном коллекторе в Петербурге
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Обновлено 26 июля в 20:22
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СМИ: в Японии стоимость страховки идущих по Ормузскому проливу танкеров выросла в 10 раз
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Обновлено вчера в 06:15
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В Marvel рассказали, как и когда отпразднуют 80 лет Вселенной
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Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
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Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
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Армия и оружие
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За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
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FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.
Обновлено вчера в 13:30