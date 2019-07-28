Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»РИА Новости вчера в 20:05
Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
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