Футбол
Радимов снова потроллил «Спартак» и нашел виновного в его пораженииСпорт день за днем 04:51
Главный тренер "Зенита" - 2 Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче третьего круга РПЛ против "Тамбова" (0:2).
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
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Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:43
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Владимир Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
Доля современных вооружений и военной техники, используемых отечественным флотом, превысила 62 процента.
Обновлено в 07:23
Футбол
Оренбург — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 07:20
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Москве ночью вскрыли помещения Физического института им. Лебедева
Неизвестные в Москве в ночь на воскресенье вскрыли помещения организации по адресу Ленинский проспект, 53, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 06:48
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Культура
Шнуров написал стих о пожарах в лесах и обществе
Почти 216 тысяч отметок «нравится» за сутки собрало новое стихотворение Сергея Шнурова.
Обновлено в 07:14
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило Министерство обороны еврейского государства.
Обновлено в 05:05
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Обновлено в 04:53
Футбол
«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ
Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
Обновлено в 06:56
Спорт
Каменева вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м вольным стилем
Российская пловчиха Мария Каменева вышла в финал на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Петербурженка потянулась за котом и выпала с окна на девятом этаже
По предварительным данным, в 11:30 в доме №2/1 по улице Костюшко девушка потянулась за кошкой и выпала из окна на девятом этаже.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено 26 июля в 10:58
Кино
Вторая часть «Оно» будет идти почти три часа
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46