Футбол

Радимов снова потроллил «Спартак» и нашел виновного в его пораженииСпорт день за днем 04:51

Главный тренер "Зенита" - 2 Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче третьего круга РПЛ против "Тамбова" (0:2).
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Радимов снова потроллил «Спартак» и нашел виновного в его поражении

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"Глушаков виноват во всем! Оле-ола!" Радимов высмеял поражение "Спартака" от "Тамбова"

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Радимов — после поражения «Спартака»: Глушаков виноват во всём, оле-ола

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Владислав Радимов — о поражении «Спартака»: «Во всем виноват Глушаков»

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