Главный тренер "Зенита" - 2 Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче третьего круга РПЛ против "Тамбова" (0:2).

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