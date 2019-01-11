Футбол
Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов поделился мнением относительно возможного перехода Леандро Паредеса в лондонский «Челси». Радимов выразил неуверенность в том, что Паредес будет соответствовать уровню «Челси».
Нева Спорт03:34
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Футбол
Олег Кононов: «С детства болел за „Спартак“»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что с детства симпатизировал московскому клубу.
Обновлено в 03:54
Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров рискует пропустить сборы в ОАЭ
Голкипер рискует пропустить тренировочный этап на сборах в Дубае (ОАЭ).
Обновлено в 03:14
Футбол
Бетис — Реал 1:2
Обновлено вчера в 05:48
Футбол
Кокорин не отмечал Новый год в СИЗО из-за болезни
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что не отмечал Новый год из-за плохого самочувствия, передает газета "Известия".
Обновлено в 03:46
Футбол
Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ
Обновлено в 01:52
Футбол
Экс-министр спорта Ульяновской области выдвинули в президенты РФС
Бывшего министра спорта Ульяновской области Сергея Кузьмина выдвинули на пост главы Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 03:55
Футбол
«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где cыграет с «Миланом»
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» принимал «Сассуоло».
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
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Обновлено вчера в 12:45
Футбол
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Обновлено в 01:16
Футбол
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 23:43
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Джикия рассказал, с кем тесно общается после ухода Джано
Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что стал тесно общаться с хавбеком Александром Ташаевым после ухода Джано в аренду в "Крылья Советов".
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Идову: «Локомотив» держит в уме защиту чемпионского титула
Футболисты московского "Локомотива" держат в уме защиту титула чемпиона России.
Обновлено вчера в 06:06
Футбол
Харри Кейн получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Форвард травмировал лодыжку в борьбе с Филом Джонсом.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
Ригони: звали играть в США, но моей целью было остаться в Европе
Были теоретические варианты и в Бразилии, но моей главной целью было остаться в Европе.
Обновлено в 03:24