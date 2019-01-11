Футбол

Радимов считает, что Паредес не потянет в «Челси»
Нева Спорт
03:34

Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов поделился мнением относительно возможного перехода Леандро Паредеса в лондонский «Челси». Радимов выразил неуверенность в том, что Паредес будет соответствовать уровню «Челси».
Нева Спорт03:34

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Радимов считает, что Паредес не потянет в «Челси»

Нева Спорт03:34

Владислав Радимов: «Не факт, что Паредес потянет в „Челси“»

Спорт-Экспресс01:55
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что с детства симпатизировал московскому клубу.
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Вратарь «Спартака» Ребров рискует пропустить сборы в ОАЭ

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Бетис — Реал 1:2

Обновлено вчера в 05:48
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Кокорин не отмечал Новый год в СИЗО из-за болезни

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Обновлено в 01:52
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Экс-министр спорта Ульяновской области выдвинули в президенты РФС

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Обновлено вчера в 12:45
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 23:43
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Обновлено вчера в 13:23
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Идову: «Локомотив» держит в уме защиту чемпионского титула

Футболисты московского "Локомотива" держат в уме защиту титула чемпиона России.
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Харри Кейн получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Форвард травмировал лодыжку в борьбе с Филом Джонсом.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол

Ригони: звали играть в США, но моей целью было остаться в Европе

Были теоретические варианты и в Бразилии, но моей главной целью было остаться в Европе.
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Daily Mail: стадион «Тоттенхэма» не будет достроен до конца в этом сезоне, но сможет принимать матчи

Обновлено в 02:27
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Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
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Владислав Радимов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
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