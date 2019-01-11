Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов поделился мнением относительно возможного перехода Леандро Паредеса в лондонский «Челси». Радимов выразил неуверенность в том, что Паредес будет соответствовать уровню «Челси».

Радимов считает, что Паредес не потянет в «Челси»

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