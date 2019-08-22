Футбол
Радимов прокомментировал отстранение главного тренера «Зенита» СемакаАБН вчера в 18:44
Помощник Семака подошёл к главному арбитру Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять. Сергей Семак сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать». Ранее АБН сообщало о том, что главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбление судьи дисквалифицировали на два матча.
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Семак получил дисквалификацию на 2 игры за оскорбление судей матча с «Ахматом»
Чемпионатвчера в 11:23
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