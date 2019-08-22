Футбол
Радимов прокомментировал отстранение главного тренера «Зенита» СемакаАБН вчера в 18:44
Помощник Семака подошёл к главному арбитру Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять. Сергей Семак сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать». Ранее АБН сообщало о том, что главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбление судьи дисквалифицировали на два матча.
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Семак получил дисквалификацию на 2 игры за оскорбление судей матча с «Ахматом»
Чемпионатвчера в 11:23
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Экономика
Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено вчера в 10:49
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом в РФ
За последние пять лет на территории России число людей с рассеянным склерозом выросло почти на 20 тысяч, сообщили во вторник, 21 августа, в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 00:45
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Общество
В Хабаровском крае от воды за сутки освободились свыше 20 домов
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул территорию Украины
Обновлено вчера в 08:20
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C
Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено вчера в 14:36
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что зимой жители Украины будут покупать газ по более низкой летней цене.
Обновлено вчера в 15:38
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%
В 2019 году продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%, сообщает агентство «Автостат».
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по базе ХАМАС в Газе
Армия Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие
Boeing провалила контракт с Пентагоном на создание перехватчиков МБР
Пентагон решил расторгнуть контракт на сумму в один млрд долларов с корпорацией Boeing по созданию перехватчиков для баллистических ракет, сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марк Райт.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами в деле об убийстве их отца
Громкое следствие по делу сестер Хачатурян ведется уже больше года.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Спрос на Гренландию после долгого перерыва начал расти
Трамп не упустил шанс напомнить об этом датчанам: «Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого 700 млн долларов в год».
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Utair завершила реструктуризацию облигаций
Авиакомпания Utair завершила реструктуризацию облигаций, говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания, которое прошло 16 августа с участием гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова, представителей авиакомпаний и банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 13:17
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб
Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
Обновлено вчера в 16:35
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров в мире
Замыкает тройку Роберт Дауни-младший с доходом в 66 миллионов долларов. В пятницу Forbes опубликует список самых высокооплачиваемых актрис.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда
Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено вчера в 17:56