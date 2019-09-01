Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». По его мнению, форвард Артём Дзюба вновь столкнётся с агрессивным поведением со стороны болельщиков своего бывшего клуба и должен быть готов к этому.

Радимов дал совет Дзюбе, как ответить фанатам «Спартака» на агрессию

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