Политика

Радикалы забросали файерами генконсульства России в Одессе и Харькове
Российская газета
07:10

Схожая ситуация сложилась возле здания генерального консульства России в Харькове. Там радикалы тоже забросали файерами и яйцами территорию миссии.
Российская газета07:10

Подробнее о событии

В Харькове забросали файерами российское консульство

РИА Новости07:21

Радикалы забросали файерами генконсульства России в Одессе и Харькове

Российская газета07:10

Генконсульство России в Харькове забросали файерами и дымовыми шашками

Вести.Ru06:40

СМИ: украинские радикалы забросали файерами генконсульство России в Харькове

ТАСС06:39

У здания Рады в Киеве проходит акция протеста

Газета.Ru07:02

В Харькове генконсульство России забросали фаерами

РБК05:39

Пикетчики забросали файерами здание генконсульства РФ в Харькове

Интерфакс04:38
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Политика

Путин оперативно получал данные о происходящем в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин оперативно получал данные о происходящем в Керченском проливе.
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Политика

Гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу

Обновлено в 06:05
Политика

Порошенко поддержал введение военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН.
Обновлено в 07:09
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Путин предложил распространить практику доплат участковым врачам

Об успехах в сфере медицины, строительства новых дорог, школ и детсадов шла речь на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области.
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Политика

В ОАЭ помиловали британца, получившего пожизненный срок за шпионаж

Подданный Великобритании Мэтью Хеджес, ранее приговоренный в ОАЭ к пожизненному тюремному заключению за шпионаж, помилован президентом страны, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.
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Политика

Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей

Обновлено в 07:32
Политика

Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
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Политика

Песков рассказал, почему не писал географический диктант

Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал, что не смог принять участие в географическом диктанте, поскольку был в командировке.
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Политика

Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики

В мексиканской Тихуане около 500 мигрантов предприняли попытку пересечь границу и нелегально попасть в США.
Обновлено в 07:20
Политика

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ

Российская сторона требует от властей Украины обеспечить безопасность дипломатической миссии в Киеве.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»

Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
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Политика

Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией

Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.
Обновлено в 07:05
Политика

Лавров рассказал о ситуации на «внешнеполитических направлениях» РФ

На целом ряде внешнеполитических направлений Российской Федерации сложилась «достаточно напряженная ситуация».
Обновлено в 06:09
Политика

Путин поздравил диктора Анну Шатилову с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с юбилеем.
Обновлено в 07:26
Политика

Встреча в «нормандском формате» состоится в Берлине

Представитель посольства РФ заявил, что встреча политдиректоров «нормандского формата» в Берлине состоится, несмотря на ситуацию в Азовском море.
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