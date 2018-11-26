Политика
Схожая ситуация сложилась возле здания генерального консульства России в Харькове. Там радикалы тоже забросали файерами и яйцами территорию миссии.
Российская газета07:10
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Политика
Путин оперативно получал данные о происходящем в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин оперативно получал данные о происходящем в Керченском проливе.
Обновлено в 07:30
Политика
Гражданским судам разрешили движение по Керченскому проливу
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко поддержал введение военного положения на Украине
Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин предложил распространить практику доплат участковым врачам
Об успехах в сфере медицины, строительства новых дорог, школ и детсадов шла речь на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области.
Обновлено в 07:30
Политика
В ОАЭ помиловали британца, получившего пожизненный срок за шпионаж
Подданный Великобритании Мэтью Хеджес, ранее приговоренный в ОАЭ к пожизненному тюремному заключению за шпионаж, помилован президентом страны, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.
Обновлено в 07:21
Политика
Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей
Обновлено в 07:32
Политика
Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД
"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
Обновлено в 07:19
Политика
Песков рассказал, почему не писал географический диктант
Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал, что не смог принять участие в географическом диктанте, поскольку был в командировке.
Обновлено в 07:00
Политика
Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики
В мексиканской Тихуане около 500 мигрантов предприняли попытку пересечь границу и нелегально попасть в США.
Обновлено в 07:20
Политика
Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ
Российская сторона требует от властей Украины обеспечить безопасность дипломатической миссии в Киеве.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»
Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
Обновлено в 06:55
Политика
Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией
Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.
Обновлено в 07:05
Политика
Лавров рассказал о ситуации на «внешнеполитических направлениях» РФ
На целом ряде внешнеполитических направлений Российской Федерации сложилась «достаточно напряженная ситуация».
Обновлено в 06:09
Политика
Путин поздравил диктора Анну Шатилову с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с юбилеем.
Обновлено в 07:26
Политика
Встреча в «нормандском формате» состоится в Берлине
Представитель посольства РФ заявил, что встреча политдиректоров «нормандского формата» в Берлине состоится, несмотря на ситуацию в Азовском море.
Обновлено в 06:59