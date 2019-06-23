Политика
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-парадуВзгляд.ру 02:55
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу ЛГБТ-параду, который в воскресенье должен начаться в Киеве, сообщают СМИ. Националисты расположились на маршруте следования геев. В основном это люди 17-25 лет, многие из них в балаклавах.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика
Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях
Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
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Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
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Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
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Сын Плющенко выполнил двойной сальхов на шоу в Японии
Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской исполнил двойной сальхов на ледовом шоу в японском Саппоро.
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Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
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Грузинские футболисты устроили демарш против России
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Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
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Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
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Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, погибли двое
Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции, сообщает местный сайт kozan.gr.
Обновлено в 10:13
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Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Билл Гейтс рассказал о «величайшей ошибке» в своей жизни
Гейтс продолжил свое выступление и отметил: несмотря на ошибки и судебные тяжбы с властями, продукты Microsoft по-прежнему ценятся на рынке.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Алексей Панин опубликовал фото в женском платье и заявил о смене пола
Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал фото, на котором позирует в женском платье и заявил о смене пола.
Обновлено в 10:27
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
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SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца
Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Политика
Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Общество
Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям
Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Политика
СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО
Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО.
Обновлено в 09:54
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика
Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Общество
Купание на пляже «Левобережный» приостановлено
В зонах отдыха "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", "Тропарево", "Серебряный бор-2", на пляже № 3 в Серебряном бору установлено, что вода соответствует санитарным требованиям.
Обновлено в 10:57
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54