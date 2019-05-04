Армия и оружие
Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за деньТАСС 11:40
Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика
В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.
Обновлено в 11:26
Хоккей
Воробьева расстроило качество игры сборной России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Корпорация Lockheed Martin предложила новую компоновку F-35
Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, корпорация Lockheed Martin предложила новую компоновку внутренних отсеков истребителей F-35A и F-35C.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Основателя LinguaLeo арестовали за убийство сестры
Обновлено в 10:12
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Космос
Американский ученые рассказал, когда начнется новый ледниковый период
Исследователь NASA Джером Чаппеллаз изучил поверхность Антарктиды и выяснил, что глобальное потепление на Земле временно, и ледниковый период сменит его уже в ближайшие 40-60 тысяч лет.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала
«Зенит» в первом матче четвертьфинала Единой лиги в гостях обыграл «Локомотив-Кубань».
Обновлено в 11:26
Энергетика
Автотопливо на АЗС в Белоруссии с 5 мая подорожает еще на 1 коп
"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:42
Футбол
Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
Обновлено в 09:39
Авто
Предшественники современных ГАЗелей в СССР
Еще в середине 60-х годов прошлого столетия, в столице Армении, городе Ереване, приступили к выпуску автофургонов на базе микроавтобуса РАФ-977.
Обновлено в 03:00
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Авто
BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Наука
Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях
Команда исследователей во главе с Клаусом Гервертом успешно диагностировала эту паталогию, используя простой анализ крови; в результате болезнь может быть обнаружена приблизительно за восемь лет до появления первых клинических симптомов.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Арсенал» открыл счет в матче с «Локомотивом»
"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
Обновлено в 12:27
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева
Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза летчика Александра Медведева.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46