Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за деньТАСС 11:40

Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день

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