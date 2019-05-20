Происшествия

Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора БашкирииУфимские Заметки 04:21

Трагедия произошла накануне в Уфимском районе, обстоятельства смерти устанавливается. Как сообщают "Уфимские заметки" со ссылкой на источник ToDay News Ufa, в Башкирии было обнаружено тело экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания регионального Роспотребнадзора.
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Радий Хабиров прокомментировал гибель сотрудницы Роспотребнадзора по Башкирии

КП - Уфа03:05

Радий Хабиров прокомментировал странную смерть чиновницы Роспотребнадзора Башкирии

UfaTime.ru04:25

«С теми, кто меня обманывает я работать не буду»: Хабиров выразил соболезнования семье чиновницы

Уфа1.ру02:13

Хабиров о гибели инспектора Роспотребнадзора: Это темная история, прошу ее расследовать

Башинформ02:25

Хабиров прокомментировал самоубийство сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии

Аргументы и Факты - Уфа02:51

Радий Хабиров о гибели инспектора Роспотребнадзора: «Это темная история, прошу ее расследовать»

ГТРК Башкортостан03:18

Радий Хабиров прокомментировал смерть сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии

Bash.News02:24
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Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Зеленский принес присягу украинскому народу

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Политика

Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Зеленского

Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому со вступлением в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.
Обновлено в 05:21
Здоровье

В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года, если такое решение будет принято, ФАС его поддержит, заявил RNS начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
Обновлено в 04:29
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено вчера в 04:29
Футбол

Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Зеленский: Мы должны стать исландцами в футболе и японцами в сфере технологий

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что национальная идея должна состоять в том, чтобы объединиться и сделать нечто такое, что на первый взгляд кажется невозможным.
Обновлено в 04:14
Кино

Чем закончилась «Игра престолов»

RT посмотрел серию и выяснил, о чём именно говорил писатель и чем закончилась легендарная «Игра престолов».
Обновлено в 02:28
Политика

Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах

Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Музыка

Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Музыка

Петербургские журналисты спели про Беглова

Ансамбль «Мариинский», созданный журналистами парламентского пула, спел про врио губернатора Петербурга.
Обновлено в 02:02
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Обновлено в 02:51
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Политика

Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
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Радий Фаритович Хабиров
Российский политик
Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан с 11 октября 2018 года.
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