Происшествия
Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора БашкирииУфимские Заметки 04:21
Трагедия произошла накануне в Уфимском районе, обстоятельства смерти устанавливается. Как сообщают "Уфимские заметки" со ссылкой на источник ToDay News Ufa, в Башкирии было обнаружено тело экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания регионального Роспотребнадзора.
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Хабиров прокомментировал самоубийство сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии
Аргументы и Факты - Уфа02:51
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В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.
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Происшествия
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Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
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Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
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Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару
Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
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Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
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Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
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Футбол
Зеленский: Мы должны стать исландцами в футболе и японцами в сфере технологий
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что национальная идея должна состоять в том, чтобы объединиться и сделать нечто такое, что на первый взгляд кажется невозможным.
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Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения-2019»
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В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
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Петербургские журналисты спели про Беглова
Ансамбль «Мариинский», созданный журналистами парламентского пула, спел про врио губернатора Петербурга.
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Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
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Политика
Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
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Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
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Политика
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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
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Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
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Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
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Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
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