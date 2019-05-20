Происшествия

Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора БашкирииToDay News Ufa 03:05

В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора Как сообщает ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, Радий Хабиров выразил свои соболезнования семье по факту гибели экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора.
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Радий Хабиров прокомментировал гибель сотрудницы Роспотребнадзора по Башкирии

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Радий Хабиров прокомментировал странную смерть чиновницы Роспотребнадзора Башкирии

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Радий Хабиров прокомментировал смерть сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии

Bash.News02:24
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Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

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Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

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Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Зеленский прибыл на инаугурацию пешком

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
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Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
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Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах

Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
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Обновлено 18 мая в 19:03
Общество

На Ямале семья белых медведей пришла к вахтовикам

Обновлено в 05:07
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Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Религия

Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

В России создадут новые авиаполки для истребителей Су-57

Поступление самолетов ранее анонсировал Владимир Путин: к 2027 году в Воздушно-космические силы РФ поступят 76 истребителей Су-57.Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, новые военные части будут иметь совершенно другую структуру.
Обновлено в 07:50
Общество

В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера

Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».
Обновлено в 08:20
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол

Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест

Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки

Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:15
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
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Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Авто

В России растет спрос на автомобили с пробегом

Обновлено в 07:57
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Обновлено в 07:32
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Skoda показала обновленный Superb Scout на видео

Безусловно, самым большим изменением экстерьера станет внедрение светодиодных матричных фар — впервые на автомобилях марки Skoda.
Обновлено в 03:47
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
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Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

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Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан с 11 октября 2018 года.
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