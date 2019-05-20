Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора БашкирииToDay News Ufa 03:05

В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора Как сообщает ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, Радий Хабиров выразил свои соболезнования семье по факту гибели экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Политика Зеленский прибыл на инаугурацию пешком Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.

Политика Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.

Политика Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.

Политика Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.

Религия Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.

Спорт Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.

Политика Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты Google приостановила сотрудничество с Huawei Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.

Армия и оружие В России создадут новые авиаполки для истребителей Су-57 Поступление самолетов ранее анонсировал Владимир Путин: к 2027 году в Воздушно-космические силы РФ поступят 76 истребителей Су-57.Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, новые военные части будут иметь совершенно другую структуру.

Общество В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Футбол Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.

Происшествия В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Происшествия Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.

Авто Skoda показала обновленный Superb Scout на видео Безусловно, самым большим изменением экстерьера станет внедрение светодиодных матричных фар — впервые на автомобилях марки Skoda.

Политика Зеленскому передали послание от Трампа Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.

Экономика Министр труда пообещал увеличить МРОТ В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.