Происшествия
Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора БашкирииToDay News Ufa 03:05
В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора Как сообщает ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, Радий Хабиров выразил свои соболезнования семье по факту гибели экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора.
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Хабиров прокомментировал самоубийство сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии
Аргументы и Факты - Уфа02:51
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Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
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Политика
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Как пишут украинские СМИ, парламентария вывезли на коляске с бокового входа здания Рады, поместили в карету скорой помощи и увезли в одну из больниц города.
Обновлено в 08:43
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Германии перед судом предстанут члены «шариатской полиции»
На западе Германии в Вуппертале судят группу мужчин по делу так называемой «шариатской полиции».
Обновлено в 11:30
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
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Происшествия
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Происшествия
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье
Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки
Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Новосибирской области школьники отравились неизвестным химикатом
В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Транспорт
На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира
На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:26
Кино
Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Обновлено вчера в 21:30
Общество
В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года
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Обновлено в 04:29
Общество
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество
Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе
Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
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Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Авто
Компания Volkswagen приготовила семь концептов для США
В этом году на мероприятии SOWO в городе Саванна (штат Джорджия) американское крыло компании представило семь шоу-каров, придуманных энтузиастами для энтузиастов.
Обновлено в 09:00
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Общество
В Челябинске после протестов отложили строительство часовни
В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09