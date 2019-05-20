Происшествия

Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора БашкирииToDay News Ufa 03:05

В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора Как сообщает ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, Радий Хабиров выразил свои соболезнования семье по факту гибели экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора.
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Хабиров соболезнует родным совершившей суицид сотрудницы Роспотребнадзора

ProUfu.ru03:47

Радий Хабиров прокомментировал гибель сотрудницы Роспотребнадзора по Башкирии

КП - Уфа03:05

Хабиров о гибели инспектора Роспотребнадзора: Это темная история, прошу ее расследовать

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Хабиров прокомментировал самоубийство сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии

Аргументы и Факты - Уфа02:51

«С теми, кто меня обманывает я работать не буду»: Хабиров выразил соболезнования семье чиновницы

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Радий Хабиров о гибели инспектора Роспотребнадзора: «Это темная история, прошу ее расследовать»

ГТРК Башкортостан03:18

Радий Хабиров прокомментировал смерть сотрудницы Роспотребнадзора Башкирии

Bash.News02:24
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Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Политика

Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского в Раде

Как пишут украинские СМИ, парламентария вывезли на коляске с бокового входа здания Рады, поместили в карету скорой помощи и увезли в одну из больниц города.
Обновлено в 08:43
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский стал президентом Украины

Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Германии перед судом предстанут члены «шариатской полиции»

На западе Германии в Вуппертале судят группу мужчин по делу так называемой «шариатской полиции».
Обновлено в 11:30
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье

Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки

Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Новосибирской области школьники отравились неизвестным химикатом

В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Транспорт

На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира

На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:26
Кино

Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Обновлено вчера в 21:30
Общество

В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Общество

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество

Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе

Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика

Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Авто

Компания Volkswagen приготовила семь концептов для США

В этом году на мероприятии SOWO в городе Саванна (штат Джорджия) американское крыло компании представило семь шоу-каров, придуманных энтузиастами для энтузиастов.
Обновлено в 09:00
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
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Российский политик
Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан с 11 октября 2018 года.
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