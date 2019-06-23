Футбол

Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в УфеBash.News 05:49

Радий Хабиров сказал, что отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе. Врио Главы региона уверен, что деньги необходимо направить на более нужные вещи.
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Шамиль Газизов: «Стадион? Глава решает, а мы будем исполнять»

Спорт-Экспресс08:07

«Сначала научимся зарабатывать». Глава Башкортостана отказался от строительства нового стадиона

Sport24.ru04:49

Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в Уфе

Bash.News05:49

Глава Башкортостана Хабиров запретил строительство футбольного стадиона в Уфе

Спорт БИЗНЕС Online04:12

Глава Башкортостана Хабиров отказался от строительства нового стадиона в Уфе

Чемпионат05:18

Простите, простите! Башкирию захлестнула волна массовых публичных извинений

КП - Уфавчера в 14:09

Радий Хабиров в Сибае расстроил футболистов в Уфе

МедиаКорСетьвчера в 08:16
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Происшествия

Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек

Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Авто

Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
Обновлено в 11:21
Футбол

Форвард «Ювентуса» может перейти в «Лацио»

Ожидается, что 33-летний футболист покинет клуб этим летом, поскольку он не вписывается в схему нового тренера Маурицио Сарри, который хочет использовать на месте центрального нападающего Криштиану Роналду, а не хорвата Сегодня появились слухи о том, что игрок может перебраться в "Лацио".
Обновлено в 10:51
Общество

«Расплата за знойное начало месяца». Синоптики – о погоде на следующей неделе

По словам синоптиков, жителей столичного региона в скором времени ждет лишь "расплата" за знойное начало месяца.
Обновлено в 10:01
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Единоборства

Малиньяджи заработал более 350 тысяч долларов за бой против Лобова

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи рассказал о гонораре за бой против Артема Лобова.
Обновлено в 11:50
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

В Минске госпитализировали посла Сербии

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Политика

Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах 2020 года

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 11:47
Политика

Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Автоспорт

Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика

Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула

Обновлено в 12:22
Футбол

«Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Ромы»

«Спартак» ведет переговоры по трансферу голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца

Обновлено в 05:53
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Футбол

Неймар пообещал вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
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Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан с 11 октября 2018 года.
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