Футбол
Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в УфеBash.News 05:49
Радий Хабиров сказал, что отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе. Врио Главы региона уверен, что деньги необходимо направить на более нужные вещи.
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Глава Башкортостана Хабиров запретил строительство футбольного стадиона в Уфе
Спорт БИЗНЕС Online04:12
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Происшествия
Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек
Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
Обновлено в 11:21
Футбол
Форвард «Ювентуса» может перейти в «Лацио»
Ожидается, что 33-летний футболист покинет клуб этим летом, поскольку он не вписывается в схему нового тренера Маурицио Сарри, который хочет использовать на месте центрального нападающего Криштиану Роналду, а не хорвата Сегодня появились слухи о том, что игрок может перебраться в "Лацио".
Обновлено в 10:51
Общество
«Расплата за знойное начало месяца». Синоптики – о погоде на следующей неделе
По словам синоптиков, жителей столичного региона в скором времени ждет лишь "расплата" за знойное начало месяца.
Обновлено в 10:01
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом
Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Единоборства
Малиньяджи заработал более 350 тысяч долларов за бой против Лобова
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи рассказал о гонораре за бой против Артема Лобова.
Обновлено в 11:50
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Минске госпитализировали посла Сербии
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах 2020 года
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 11:47
Политика
Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Автоспорт
Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Ромы»
«Спартак» ведет переговоры по трансферу голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца
Обновлено в 05:53
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30