с чего всё началось

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

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