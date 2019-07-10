с чего всё началось

Норвегия оказалась причастна к повреждению атомной подводной лодки. Военный эксперт Алексей Леонков, в интервью изданию «Московский комсомолец» заявил о том, что Норвегия оказалась причастна к повреждению ядерного реактора атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

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Гаджеты Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9 Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.

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