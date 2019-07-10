Происшествия

Норвегию уличили в повреждении ядерного реактора атомной подлодкиAvia.pro вчера в 02:27

Норвегия оказалась причастна к повреждению атомной подводной лодки. Военный эксперт Алексей Леонков, в интервью изданию «Московский комсомолец» заявил о том, что Норвегия оказалась причастна к повреждению ядерного реактора атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».
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с чего всё началось
Специалисты норвежского Агентства по радиационной и ядерной безопасности опубликовали
 снимки со дна Норвежского моря, где затонула атомная подводная лодка «Комсомолец».
Би-порт09 июля в 06:00

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В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Газета.Ruвчера в 06:01

Лежащую на дне подлодку К-278 «Комсомолец» сняли на видео

Российская газетавчера в 10:44

Превышение в 800 тысяч раз: Можно ли доверять выводам норвежцев об атомной субмарине «Комсомолец»?

Царьградвчера в 14:29

Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять

Lenta.ruвчера в 17:04

Радиация затонувшей подлодки «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму

Московский Комсомолецвчера в 05:34

В Норвегии не видят угрозы от радиации вблизи затонувшей АПЛ «Комсомолец»

РИА Новости10 июля в 10:30

Норвегия заявила об отсутствии угрозы от утечки радиации на «Комсомольце»

РБК10 июля в 07:45
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 21:52
Наука

Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака

Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено вчера в 08:15
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Наука

Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Авто

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма

Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

В воскресенье юг Сахалина накроет циклоном

Юг Сахалина окажется во власти циклона, с центром над Японским морем.
Обновлено в 00:34
Экономика

Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Политика

Обыски прошли в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Политика

Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»

Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Тарзан прокомментировал снимок Королёвой без одежды

Наташа Королёва решила вмешаться в скандал и полностью без одежды повторила позу девушки на снимке, размещённом у Лободы.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 14:03
Интернет

Microsoft тестирует Windows 10, в которой не нужно вводить пароли

Приложение Microsoft перешлёт уведомления со смартфона на компьютер читайте также Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

В Якутске объявлен сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области

Обновлено вчера в 22:07
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170

Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Политика

Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
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