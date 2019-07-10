Происшествия
Норвегию уличили в повреждении ядерного реактора атомной подлодкиAvia.pro вчера в 02:27
Норвегия оказалась причастна к повреждению атомной подводной лодки. Военный эксперт Алексей Леонков, в интервью изданию «Московский комсомолец» заявил о том, что Норвегия оказалась причастна к повреждению ядерного реактора атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».
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с чего всё началось
Специалисты норвежского Агентства по радиационной и ядерной безопасности опубликовали снимки со дна Норвежского моря, где затонула атомная подводная лодка «Комсомолец».Би-порт09 июля в 06:00
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Радиация затонувшей подлодки «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
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