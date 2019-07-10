с чего всё началось

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Музыка Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Гаджеты Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.

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Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

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Политика Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.

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