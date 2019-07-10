Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть МурманскаЭкология Регионов 10 июля в 01:58

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
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с чего всё началось
Специалисты норвежского Агентства по радиационной и ядерной безопасности опубликовали
 снимки со дна Норвежского моря, где затонула атомная подводная лодка «Комсомолец».
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