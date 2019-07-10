Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть МурманскаЭкология Регионов 10 июля в 01:58
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Читать в источнике
Оценить392
с чего всё началось
Специалисты норвежского Агентства по радиационной и ядерной безопасности опубликовали снимки со дна Норвежского моря, где затонула атомная подводная лодка «Комсомолец».Би-порт09 июля в 06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Радиация затонувшей подлодки «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
Московский Комсомолецвчера в 05:34
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Иранские ВМС попытались захватить британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду
Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено вчера в 19:11
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Гаджеты
Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России
Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Авто
В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes
Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено вчера в 08:27
Интернет
Сервис Google по распознаванию лиц на фото стал доступен в России
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Снаружи и внутри
Все зависит от степени поражения кожи, состояния иммунитета пациента, его возраста и сопутствующих заболеваний, – объясняет Оксана Галай.
Обновлено вчера в 18:12
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер
Аргентинский вратарь скончался от сердечного приступа после отбитого пенальти.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 05:45
Гаджеты
Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G
Телекоммуникационная компания Huawei представила в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G - специальную версию Mate 20 X, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия
В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Пожар в ТЦ «Варшавка-33» на МКАД потушен
Столичные огнеборцы ликвидировали возгорание в торговом комплексе "Варшавка-33" на 33-м километре Московской кольцевой автодороги.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы
В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32