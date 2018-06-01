Общество
Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублейТАСС вчера в 03:03
Приставы последовательно наращивают практику ограничений выезда за рубеж для должников. Если на конец мая 2018 года одномоментно в списке находилось 2,3 млн человек, то на 1 мая этого года действовало около 3,3 млн постановлений о временном ограничении выезда.
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с чего всё началось
Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).ТАССвчера в 03:03
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Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
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Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
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Обновлено в 01:45
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
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Обновлено в 02:28
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Обновлено вчера в 23:05
Экономика
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По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
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Происшествия
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Футбол
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Обновлено вчера в 11:02
Экономика
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Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Происшествия
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Утром в воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно.
Обновлено вчера в 04:48
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
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Культура
Музей-заповедник «Петергоф» получил Гран-при фестиваля «Интермузей»
Государственный музей-заповедник "Петергоф" получил Гран-при межмузейного конкурса "Интермузей".
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Аномальная 30-градусная жара накроет Москву на следующей неделе
Температура воздуха поднимется выше 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество
Россия: переселенцы превратили Краснодар в мегаполис, но он оказался к этому не готов (Eurasianet, США) (EurasiaNet)
Город оказался не готов к такому росту: развитие инженерных коммуникаций не успевает за объемом вводимого жилья, объекты социальной инфраструктуры не справляются с обслуживанием жителей, дороги не выдерживают растущий поток транспорта.
Обновлено в 02:56
Единоборства
Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке
Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
Обновлено в 00:12
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено 01 июня в 18:16
Происшествия
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Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
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Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
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Обновлено в 02:59
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
ЦБ намерен ввести верификацию электронной почты клиентов-физлиц
По словам первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева, банки для отправки сообщений клиенту кроме СМС используют и электронную почту.
Обновлено в 03:06
Религия
РПЦ рассказала, как должен жить священник в России
Отвечая на вопрос о марках машин, на которых могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
Обновлено в 03:26
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39