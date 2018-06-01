Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублейТАСС вчера в 03:03

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

с чего всё началось

Приставы последовательно наращивают практику ограничений выезда за рубеж для должников. Если на конец мая 2018 года одномоментно в списке находилось 2,3 млн человек, то на 1 мая этого года действовало около 3,3 млн постановлений о временном ограничении выезда.

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

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