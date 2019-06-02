Экономика
Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублейТАСС 03:03
Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
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Происшествия
На украинском рок-фестивале из-за урагана погиб человек
Как передаёт «Газета.Ru», на рок-фестиваль Kozak FEST приехало около 10 тысяч зрителей. Во время концерта началась гроза и сильный ветер.
Обновлено в 07:28
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Футбол
Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»
Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 16:20
Технологии
Фастфуд для плебса. Почему богачи и звёзды отказываются от гаджетов
Богачи и звёзды шоу-бизнеса объявляют, что отказываются от гаджетов, потому что те «засоряют мозг» и мешают радоваться жизни в полной мере.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Заступившегося за прохожего спецназовца убили в Подмосковье
Как отмечается, спецназовец шел по улице и увидел, как неизвестные люди бьют прохожего. Тогда мужчина решил заступиться за него и вмешался.
Обновлено в 16:56
Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
Обновлено в 11:43
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей
Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла.
Обновлено в 17:01
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Религия
Папа Римский попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию
Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.
Обновлено в 13:50
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Общество
На какие цифры следует обращать внимание при толковании снов, и о чем предупреждают они
Что означают цифры, появляющиеся в наших снах Итак, здесь мы рассмотрим, что означают простые числа от 0 до 9. Цифра 0 означает пустоту и бездействие.
Обновлено в 10:35
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Уценка процессоров Ryzen в Германии помогает AMD продавать вдвое больше процессоров, чем Intel
Популярный в Германии магазин MindFactory.de ежемесячно публикует статистику по ассортименту и количеству проданных процессоров, и этим стали пользоваться не только «частные энтузиасты обработки статистических данных», но и сама AMD, когда хотела вставить в презентацию для инвесторов доказательства своего успеха.
Обновлено в 08:58
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Политика
Глава МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 14:09
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об уходе с этого поста, а также с должности главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на заявление политика.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено в 11:10