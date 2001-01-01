Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублейТАСС 03:03

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
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Россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради выезда за границу

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Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

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