Общество
Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублейТАСС 03:03
Приставы последовательно наращивают практику ограничений выезда за рубеж для должников. Если на конец мая 2018 года одномоментно в списке находилось 2,3 млн человек, то на 1 мая этого года действовало около 3,3 млн постановлений о временном ограничении выезда.
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Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).ТАСС03:03
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