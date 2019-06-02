Ради выезда за рубеж россияне вернули долги на 26 млрд рублейNews.ru вчера в 03:54

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

с чего всё началось

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, за четыре месяца выплатили долги на 26 млрд рублей. Всего в Погранслужбе ФСБ России находилось около 5,2 млн постановлений об ограничении на выезд.

Ради выезда за рубеж россияне вернули долги на 26 млрд рублей

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