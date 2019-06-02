Общество

Ради выезда за рубеж россияне вернули долги на 26 млрд рублейNews.ru вчера в 03:54

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, за четыре месяца выплатили долги на 26 млрд рублей. Всего в Погранслужбе ФСБ России находилось около 5,2 млн постановлений об ограничении на выезд.
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Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
ТАССвчера в 03:03

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Ради выезда за рубеж россияне вернули долги на 26 млрд рублей

News.ruвчера в 03:54

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Life.ruвчера в 06:04

Россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради выезда за границу

Телеканал 360°вчера в 05:39

Ради отпуска за рубежом россияне вернули долги на 26 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 08:02

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

ТАССвчера в 03:03

Чтобы не омрачить выезд на отдых за границу жителям Приморья советуют проверить паспорта, погасить штрафы …

ДВ-РОСС31 мая в 22:11

Без отдыха за границей остались более 23 тысяч курян

Друг для друга (Курск)31 мая в 17:18
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

Спецтехнику заподозрили в незаконном происхождении

В требованиях к поставляемым приборам помимо прочего было указано, что оборудование в соответствии с законодательством должно иметь только российское происхождение.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.
Обновлено вчера в 08:22
Гаджеты

К чему приводит чрезмерное пользование смартфонами

Чрезмерное пользование смартфоном может привести к синдрому сухого глаза.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Обновлено вчера в 17:12
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Наука

Ежедневное употребление черники позволило улучшить здоровье сердца

Обновлено вчера в 23:50
Политика

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил Абрамов.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье

"Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 22:46
Авто

BMW отзывает машины в Китае

Немецкая автомобилестроительная компания BMW отзывает в Китае более 319 тыс. транспортных средств собственного производства.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Обновлено вчера в 08:59
Общество

Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку

На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
Обновлено вчера в 19:03
Религия

Папа Римский попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию

Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Космос

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено 31 мая в 00:23
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Пытавшийся разнять драку спецназовец погиб от ножевого ранения

По предварительным данным следствия, мужчина пытался разнять драку, в которой участвовали не менее десяти человек, и один из конфликтующих ударил его ножом, после чего скрылся, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции

Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено вчера в 09:48
Гаджеты

Huawei объяснил высокую цену Honor 20 в Европе

Фото chinadaily.com.cn Президент подразделения Honor Жао Минг (Zhao Ming) объяснил положение дел и объяснил столь завышенную стоимость.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
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