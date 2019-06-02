Общество

Ради выезда за рубеж россияне вернули долги на 26 млрд рублейNews.ru 03:54

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, за четыре месяца выплатили долги на 26 млрд рублей. Всего в Погранслужбе ФСБ России находилось около 5,2 млн постановлений об ограничении на выезд.
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Ради отпуска за рубежом россияне вернули долги на 26 млрд рублей

Коммерсантъ08:02

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Life.ru06:04

Чтобы не омрачить выезд на отдых за границу жителям Приморья советуют проверить паспорта, погасить штрафы …

ДВ-РОСС31 мая в 22:11

Ради выезда за рубеж россияне вернули долги на 26 млрд рублей

News.ru03:54

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

ТАСС03:03

Россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради выезда за границу

Телеканал 360°05:39

Без отдыха за границей остались более 23 тысяч курян

Друг для друга (Курск)31 мая в 17:18
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Кино

Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане

Обновлено в 11:14
Авто

Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне

На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Экономика

Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет

Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Наука

IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено в 08:41
Кино

Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ

Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.
Обновлено в 20:05
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Политика

Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава временно приостановила работу своего посольства в Венесуэле в связи с тем, что срок действия виз канадских дипломатов истекает в конце июня.
Обновлено в 18:34
Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Интернет

Google сообщил о перебоях в работе сервисов

Пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, проблема наблюдается в востосточной части Соединенных Штатов, сообщает Google Cloud Platform.
Обновлено в 20:15
Общество

Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Обновлено в 16:01
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Общество

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил Абрамов.
Обновлено в 20:09
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Обновлено в 16:14
Футбол

Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»

Обновлено в 17:59
Экономика

Граждан расставят по адресам

Исходно, становясь клиентами банка или оформляя какой-то новый продукт, граждане сами предоставляют электронный адрес.
Обновлено в 17:55
Музыка

Зеленский тайком пробрался на концерт известного исполнителя

Обновлено в 09:52
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Обновлено в 08:59
Гаджеты

В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

Обновлено в 10:59
Религия

Папа Римский попросил прощения у цыган за многовековую дискриминацию

Папа Римский Франциск в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж попросил прощения за многовековую дискриминацию.
Обновлено в 11:22
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