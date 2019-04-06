Футбол
Ради игры в футбол Мамаев поменял камеруСвободная Пресса вчера в 23:22
Футболист Павел Мамаев сменил двухместную камеру на 12-местную, чтобы иметь возможность регулярно играть в футбол. По правилам, у всех больших камер «Бутырки» есть подобная привилегия - игра в футбол во дворе раз в несколько недель.
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