Рада запретила наблюдателям из РФ присутствовать на украинских выборахREGNUM 07:43

Законопроект поддержали 232 депутата при необходимых 226. Согласно новому закону, на Украине запрещено присутствие наблюдателей, которые являются гражданам «государства-агрессора». Таковым Верховная рада официально признала Россию.

Рада запретила наблюдателям из РФ присутствовать на украинских выборах

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