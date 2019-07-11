Политика
Рада вновь отказалась уволить Климкина с должности главы МИДа УкраиныВести ФМ 11:44
Верховная рада вновь отказалась уволить Павла Климкина с должности главы МИДа Украины. За его отставку проголосовали только 160 депутатов. Необходимо было набрать 226 голосов.
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Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Политика
Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией
Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия.
Обновлено в 19:51
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Политика
В Судане сообщили о попытке госпереворота
Обновлено в 16:01
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР
Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Интернет
В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя
В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.
Обновлено в 18:57
Авто
Чудовища клуба 1000+ или Самые мощные автомобили в мире
Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили Тысячесильные мелкосерийные изделия тешат не только состоятельных любителей погонять, но и коллекционеров, для которых покупка подобного чудовища - страсть и инвестиции, которые через годы можно "отбить" на каком-нибудь аукционе.
Обновлено в 18:30
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Здоровье
Число бедных стремительно сокращается
За первые четыре месяца этого года население России сократилось на 149 тыс. человек.
Обновлено в 18:02
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Происшествия
В Греции при шторме погибли двое российских туристов
В Греции пятеро туристов погибли из-за сильного шторма. По предварительным данным, среди жертв стихии есть двое россиян.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Здоровье
Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Политика
Список потенциально опасных пород собак могут расширить
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги
Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
Обновлено в 18:54
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено 09 июля в 16:54
Происшествия
Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера
Обновлено в 13:33
Политика
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54