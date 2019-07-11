Политика

Рада вновь отказалась уволить Климкина с должности главы МИДа УкраиныВести ФМ 11:44

Верховная рада вновь отказалась уволить Павла Климкина с должности главы МИДа Украины. За его отставку проголосовали только 160 депутатов. Необходимо было набрать 226 голосов.
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Рада отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

ТАСС10:42

Верховная рада во второй раз отказалась отправить в отставку главу МИД Украины

Дождь10:31

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Газета.Ru10:16

Рада вновь отказалась увольнять главу МИДа Климкина

Коммерсантъ10:44

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Lenta.ru10:37

Украинский парламент вновь отказался уволить Климкина с поста главы МИДа

РБК10:23

Рада отказалась отправлять Климкина в отставку

RT на русском10:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
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Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
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Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
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Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия.
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В Судане сообщили о попытке госпереворота

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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
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Происшествия

Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР

Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
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Создатели «Рика и Морти» выберут нового героя мультфильма среди фанатов

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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя

В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.
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Чудовища клуба 1000+ или Самые мощные автомобили в мире

Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили Тысячесильные мелкосерийные изделия тешат не только состоятельных любителей погонять, но и коллекционеров, для которых покупка подобного чудовища - страсть и инвестиции, которые через годы можно "отбить" на каком-нибудь аукционе.
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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Число бедных стремительно сокращается

За первые четыре месяца этого года население России сократилось на 149 тыс. человек.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Происшествия

В Греции при шторме погибли двое российских туристов

В Греции пятеро туристов погибли из-за сильного шторма. По предварительным данным, среди жертв стихии есть двое россиян.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
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Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков

Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
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Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
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Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

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Минпромторг не обложил «налогом на роскошь» Bugatti за 120 млн рублей

Обновлено в 13:51
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Список потенциально опасных пород собак могут расширить

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У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги

Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Наука

Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
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Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера

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Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
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Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
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Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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