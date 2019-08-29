Верховная рада утвердила в четверг новое правительство Украины в составе 15 министров и двух вице-премьеров. За него проголосовал 281 депутат при 226 необходимых. Число министерств было сокращено на три.

с чего всё началось

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