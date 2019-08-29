Политика
КоммерсантъРада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров. Согласно структуре правительства, в него вошли 15 министров и 2 вице-премьера.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС вчера в 17:29
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:01
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Политика
Личный помощник Трампа уходит в отставку
Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.
Интерфакс вчера в 22:26
Армия и оружие
Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии пройдет в сентябре
Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии пройдет в сентябре, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин.
Вести ФМ 00:44
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Происшествия
Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
SakhaNews вчера в 23:37
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
«Локомотив» оказался в группе D. Команда Юрия Семина начнет выступления в Лиге чемпионов 18 сентября гостевым матчем с «Байером».
Матч ТВ вчера в 16:54
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Политика
Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику
Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Наука
Обнаружен древнейший образец ДНК паразитического червя
МедиаПоток вчера в 11:47
Финансы
Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла
Показатель составляет 1,6 – 1,7 процента, что сопоставимо с уровнем 2014 года.
Вести.Ru 00:02
Происшествия
Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции
Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.
Известия 00:46
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.
БИЗНЕС Online вчера в 07:52
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Армия и оружие
Трамп назвал следующей областью военных действий космос
Американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.
RT на русском вчера в 17:16
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета вчера в 21:34
Кино
Скончался знаменитый французский актер Мишель Омон
В Париже в возрасте 82 лет умер актер Мишель Омон. Как пишет Le Figaro, информацию о смерти подтвердили представитель актера и его дочь.
Свободная Пресса 00:42
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета вчера в 08:31