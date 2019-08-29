Политика
КоммерсантъРада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров. Согласно структуре правительства, в него вошли 15 министров и 2 вице-премьера.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
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СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
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В Приморье компания-резидент технопарка "Русский" представила медицинский экзоскелет.
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Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы
"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
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Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства
Верховная рада 9-го созыва на своем первом заседании утвердила новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
Российская газета 14:49
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.
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В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
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Постпред России при ООН обвинил террористов в срыве перемирия в Идлибе
Вина за срыв перемирия в сирийском Идлибе лежит на террористах, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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Происшествия
В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС 10:55
Технологии
Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
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«Мстители 4» установили новый рекорд
Фильм "Мстители 4: Финал" продолжает устанавливать рекорды по всему миру.
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О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения
Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
Российская газета 04:00
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В России выбраны четыре математических центра мирового уровня
В рамках нацпроекта "Наука" к 2024 году в России планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе математические.
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Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении правил ведомства
Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.
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Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
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На Демаркуса Казинса выписали ордер на арест
Полиция города Мобил выписала ордер на арест центрового «Лейкерс» Демаркуса Казинса.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
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Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59