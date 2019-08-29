Политика

КоммерсантъКоммерсантъРада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров. Согласно структуре правительства, в него вошли 15 министров и 2 вице-премьера.
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