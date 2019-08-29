Политика
КоммерсантъРада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров. Согласно структуре правительства, в него вошли 15 министров и 2 вице-премьера.
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Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы
"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
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На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
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Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
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Раскрыто будущее робота «Федора» с «Союза»
Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту автоматически пристыковался к МКС.
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Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
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Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
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Скончался актер Александр Числов
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Минтруд предложил увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов
Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, увеличивающие штрафы для физических и юридических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов.
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Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
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Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку
RT на русском 15:57
Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан 07:40
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Футбол
ЦСКА объявил о подписании Гогуа
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Культура
На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу
Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября.
Известия 10:32
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Авто
Концепт Great Wall и Brabus покажут во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте, который откроется в начале сентября, состоится презентация концептуального электрокроссовера Wey-S.
Autorating.ru 09:45
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29