Экономика
Украине приходится выполнять жесткие требования МВФ, чтобы получить до конца года новый кредит в $3,9 млрд. Госбюджет Украины принят Верховной радой рано утром в пятницу, 23 ноября. Согласно проекту бюджета-2019, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9% - до 1,026 трлн гривен.
Газета.Ru02:09
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 02:37
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $62 за баррель
Обновлено в 02:40
Экономика
Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 02:40
Экономика
Закрыта крупнейшая сделка на рынке торговой недвижимости в этом году
Компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки.
Обновлено в 02:25
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 00:41
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 02:16
Экономика
Сбербанк снова стал самой дорогой компанией России
Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль
Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат.
Обновлено в 02:26
Экономика
Когда Bitcoin перестанет дешеветь. Криптовалюта обновила минимум
Утром 23 ноября среднерыночный курс Bitcoin опускался ниже отметки в $4200, до $4195, после чего незначительно вырос.
Обновлено в 02:21
Экономика
Moody’s повысило рейтинг Evraz до « Ba1» со «стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг горно-металлургической компании Evraz Group S. A. до "Ba1" с "Ba2", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 02:27
Экономика
Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе
Обновлено в 02:22
Финансы
Газпром планирует освоить 1,3 трлн рублей инвестиций в 2019 году
Общий объём освоения инвестиций компанией «Газпром» составит 1,3 трлн рублей в следующем году.
Обновлено в 02:30
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка
Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 02:19
Финансы
Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено в 02:12
Экономика
В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже
Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.
Обновлено в 01:22