Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставкуРИА Новости 10:37
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. За проголосовали только 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Климкина в начале июля.
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Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Теннис
Уильямс вышла в финал Уимблдона
Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона, Халеп впервые в карьере сыграет в финале данного турнира.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".
Обновлено в 08:47
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Финансы
Индекс Dow Jones обновил исторический максимум
Промышленный индекс Dow Jones в четверг на фондовых торгах в США впервые превысил показатель 27000 пунктов.
Обновлено в 11:26
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Политика
Список потенциально опасных собак могут расширить
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:47
Авто
Российские автомобили оснастят «умными» тормозами
В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Российских туристов предупредили о лихорадке Денге в Бразилии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Бразилии, сообщается 11 июля на сайте ведомства.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Врачи назвали три симптома разрушения печени
Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.
Обновлено в 04:39
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Обновлено в 09:56
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:20
Наука
Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди
Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Авто
В России появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee S-Limited
Американская компания Jeep начала продажи в России специальной версии внедорожника Grand Cherokee – S-Limited.
Обновлено в 04:13
Экономика
«Силовые машины» в I полугодии получили 522 млн руб. прибыли против убытка годом ранее
Выручка "Силовых машин" сократилась на 0,8%.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Политика
Через пару недель Украина может существенно измениться
Замер киевской социологической группы «Рейтинг» выявил тех, за кого готовы проголосовать украинцы на внеочередных выборах в Раду 21 июля.
Обновлено в 06:25
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр
Апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 08:58