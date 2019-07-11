Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставкуРИА Новости 10:37

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. За проголосовали только 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Климкина в начале июля.
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Рада снова отказалась уволить Климкина

Lenta.ru10:37

Рада снова отказалась увольнять Климкина

Известия10:44

Рада отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

ТАСС10:42

Рада вновь отказалась увольнять главу МИДа Климкина

Коммерсантъ10:44

Украинский парламент вновь отказался уволить Климкина с поста главы МИДа

РБК10:23

Рада отказалась отправлять Климкина в отставку

RT на русском10:15

Комитет Рады поддержал смену главы МИД Украины

Интерфакс03:29
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Теннис

Уильямс вышла в финал Уимблдона

Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона, Халеп впервые в карьере сыграет в финале данного турнира.
Обновлено в 11:27
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Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".
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Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Финансы

Индекс Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones в четверг на фондовых торгах в США впервые превысил показатель 27000 пунктов.
Обновлено в 11:26
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Политика

Список потенциально опасных собак могут расширить

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:47
Авто

Российские автомобили оснастят «умными» тормозами

В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:11
Здоровье

Российских туристов предупредили о лихорадке Денге в Бразилии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Бразилии, сообщается 11 июля на сайте ведомства.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Здоровье

Врачи назвали три симптома разрушения печени

Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.
Обновлено в 04:39
Политика

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:20
Наука

Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди

Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей

В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Авто

В России появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee S-Limited

Американская компания Jeep начала продажи в России специальной версии внедорожника Grand Cherokee – S-Limited.
Обновлено в 04:13
Экономика

«Силовые машины» в I полугодии получили 522 млн руб. прибыли против убытка годом ранее

Выручка "Силовых машин" сократилась на 0,8%.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Политика

Через пару недель Украина может существенно измениться

Замер киевской социологической группы «Рейтинг» выявил тех, за кого готовы проголосовать украинцы на внеочередных выборах в Раду 21 июля.
Обновлено в 06:25
Спорт

CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр

Апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 08:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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