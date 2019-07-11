Верховная рада Украины снова отказалась отправить министра иностранных дел страны Павла Климикина в отставку. Проект постановления поддержали только 160 парламентариев, однако для принятия решения необходимо минимум 226 голосов. Онлайн-трансляцию вел официальный канал «Рада».

Рада снова отказалась отправить Климкина в отставку

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Музыка Кустурица назвал главный аргумент русской культуры Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия Из-за шторма в Греции погибли российские туристы В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.

Политика Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Риги Ранее с аналогичным протестом выступила Эстония МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест из-за планов устроить 13 октября салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов, передает РИА Новости.

Политика Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.

Происшествия В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.

Происшествия ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Гаджеты Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9 Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.

Общество Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.

Здоровье 53 медицинских учреждения отремонтируют в Челябинской области К концу 2019 года по всей области планируется отремонтировать 118 объектов в 53 лечебных заведениях.

Религия Православные готовятся к окончанию Петрова поста Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Экономика ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.

Политика Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.