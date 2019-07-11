Политика
Рада снова отказалась отправить Климкина в отставкуФАН 10:25
Верховная рада Украины снова отказалась отправить министра иностранных дел страны Павла Климикина в отставку. Проект постановления поддержали только 160 парламентариев, однако для принятия решения необходимо минимум 226 голосов. Онлайн-трансляцию вел официальный канал «Рада».
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Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Политика
Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Ранее с аналогичным протестом выступила Эстония МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест из-за планов устроить 13 октября салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:08
Политика
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Происшествия
ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки.
Обновлено в 15:56
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9
Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Два человека погибли в крупной аварии на МКАД
Обновлено в 15:46
Здоровье
53 медицинских учреждения отремонтируют в Челябинской области
К концу 2019 года по всей области планируется отремонтировать 118 объектов в 53 лечебных заведениях.
Обновлено в 08:09
Религия
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 17:17
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Политика
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено в 08:03
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Гаджеты
Apple избавит свои iPhone от экранных вырезов в 2021 году
Обновлено в 12:27
Теннис
Серена Уильямс стала финалисткой Уимблдона
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж
46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж. Избранником звезды стал 29-летний солист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено в 17:33